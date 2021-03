Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer verursacht Unfall

Zeugen gesucht (17.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Radfahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Kreuzung der Zeppelinstraße / Wasserstraße verursacht. Ein Unbekannter fuhr auf einem Rad mit Sozius die Zeppelinstraße abwärts und missachtete dabei die Vorfahrt einer 52-jährigen Skoda Fahrerin, die aus der Wasserstraße kam. Der Radfahrer und ein etwa 2 Jahre alter Junge, der in einem Kindersitz saß, rutschten über die Motorhaube des Autos und kamen zu Fall. Die Autofahrerin kümmerte sich um die beiden Gestürzten, die jedoch unverletzt blieben. Der Radfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden am Auto in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Da er weder Namen noch Adresse hinterließ, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Radfahrer geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell