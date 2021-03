Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Storenhöfe, B 313, Landkreis Konstanz) Zusammenstoß im Begegnungsverkehr (16.03.2021)

Mühlingen, Storenhöfe, B 313, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen hat sich am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Bundesstraße 313 bei den Storenhöfe ereignet. Bei dem Unfall war ein Renault und ein Mercedes Vito beteiligt, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren. Zwischen den beiden Autos kam es zu einem Streifvorgang. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nun einen Lkw-Fahrer, der in der Einmündung Storenhöfe stand, als der Unfall passierte. Der Lkw-Fahrer könnte sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben. Der Fahrer wird gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Stockach, Telefon 07771 9391-0, aufzunehmen.

