Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Täter wurden von Bewohnerin überrascht

Bergkamen (ots)

Als eine Bewohnerin eines Reihenhauses am Preußenweg am Freitag (12.03.2021) gegen 20.20 Uhr nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie verdächtige Stimme aus dem Obergeschoss. Die Frau machte sich durch Rufen bemerkbar und die unbekannten Täter flüchteten durch ein Fenster über das Terrassendach und den Garten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Täter wurden von der Geschädigten nicht gesehen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

