Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Werkstatt: Täter entkommen mit Beute im Wert von rund 29 500 Euro

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (13.03.2021), 23.50 Uhr, und Sonntag (14.03.2021), 07.30 Uhr, in eine Werkstatt am Knappenweg in Selm eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Hier entwendeten sie Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von rund 29 500 Euro und flohen samt der Beute durch ein Rolltor, das sie von innen öffneten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

