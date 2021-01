Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte zünden Sprengkörper - Briefkasten beschädigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Senne-

Am Montag, den 25.01.2021, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen demolierten Briefkasten an der Senner Straße, in der Nähe des Giraffenwegs.

Ein Bielefelder entdeckte gegen 08:55 Uhr im Vorbeifahren an der Senner Straße einen verbeulten Briefkasten und rief die Polizei.

Die Beamten fanden am Straßenrand der Senner Straße den Briefkasten. Die Tür stand offen und war so beschädigt, dass sie nicht mehr verschließbar war. Offensichtlich hatten der oder die Täter einen gezündeten Sprengkörper in den Kasten geworfen. In dem deformierten Briefkasten fanden die Beamten zwei unversehrte Briefe. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

