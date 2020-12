Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 14 Jahre alte Fußgängerin ist am Montag (14.12.2020) bei einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Fahrradfahrer am Emil-Schuler-Platz schwer verletzt worden. Die 14-Jährige überquerte gegen 16.10 Uhr auf der Seite der Bottwarstraße den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr am Emil-Schuler-Platz. Zur gleichen Zeit war der 60 Jahre alte Fahrradfahrer im Kreisverkehr unterwegs und wollte diesen offenbar in Richtung der Bottwarstraße verlassen. Dabei kollidierte er mit der Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitt. Der 60-Jährige blieb offenbar unverletzt.

