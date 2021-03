Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - STOP-Zeichen missachtet

Bönen (ots)

Am Freitagabend, 12.03.2021, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23jähriger Essener mit seinem VW Golf die Edisonstraße und beabsichtigte die Weetfelder Straße geradeaus in Richtung Hamm-Rhynern zu passieren. Hierbei missachtete der Pkw-Fahrer das STOP-Zeichen und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Seat Ibiza einer 31jährigen Bönenerin zusammen. Die junge Frau befand sich auf der bevorrechtigten Weetfelder Straße in Richtung Hamm und konnte ihren Wagen nicht mehr abbremsen, sodass sie im Kreuzungsbereich frontal in die rechte Seite des VW Golf fuhr. In beiden Pkw lösten die Airbags aus.

Die Fahrzeug-Führerin aus Bönen sowie der Essener und dessen 24jähriger Beifahrer aus Gelsenkirchen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell