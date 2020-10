Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0685 --Polizei ahndet mehrere Corona-Verstöße--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 15.10.2020

Die Polizei Bremen kontrolliert aufgrund der steigenden Infiziertenzahlen neben dem Ordnungsamt verstärkt die Einhaltung der Coronaverordnung. Am Donnerstag ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße, insbesondere im Bereich von Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Gegen 13.30 Uhr beobachteten Polizeibeamte an der Haltestelle Huckelriede mehrere Personen, die entgegen der gültigen Coronaverordnung keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die Einsatzkräfte sprachen daraufhin sechs Männer und eine Frau an und fertigten Anzeigen. Bei weiteren Kontrollen an Haltestellen im gesamten Stadtgebiet klärten die Polizisten über die aktuelle Rechtslage auf. In den Gesprächen zeigten sich der überwiegende Teil der Angesprochen einsichtig. In einem Einkaufszentrum in Walle ahndeten Polizeibeamte gegen Mittag ebenfalls Verstöße, nachdem dort drei Männer und zwei Frauen keine Schutzmaske trugen. Vor dem Bahnhof waren zudem weitere Einsatzkräfte präsent. Sie sprachen mehrere Personen an und klärten sie über die aktuellen Schutzmaßnahmen auf. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte am Donnerstag 46 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Polizei wird neben dem Ordnungsamt auch zukünftig Verstöße gegen die Coronaverordnung konsequent ahnden und appelliert erneut: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung. Für Unbelehrbare kann es teuer werden. Bei Verstößen können Bußgelder von mehreren tausend Euro fällig werden.

