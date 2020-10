POL-HB: Nr.: 0683--Bus wird geschnitten und muss bremsen: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, Habenhauser Landstraße Zeit: 15.10.20, 17.10 Uhr

Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Habenhausen wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt. Die Fahrgäste im Alter von 54, 77 und 79 Jahren waren hingefallen oder auf ihren Sitzen nach vorn geschleudert worden. Eine 77-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 22 Jahre alte Busfahrerin musste im Kreuzungsbereich der Habenhauser Landstraße / Habenhauser Brückenstraße abrupt anhalten, weil ein Autofahrer den Bus mit seinem Wagen in Richtung Habenhausen kurz überholte und beim Einscheren schnitt. Der Autofahrer bog anschließend nach links in die Carl-Carstens-Brücke ab und fuhr weiter. Bei der Notbremsung verletzten sich zwei 54 und 79 Jahre alte Fahrgäste leicht. Eine 77 Jahre alte Frau stürzte schwer und musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Er soll in einem älteren, blauen oder grünen Kombi mit Bremer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen melden sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850.

