Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) BMW kracht beim Abbiegen in Seat - Totalschaden 17.3.21, 21 Uhr

Rottweil (ots)

Rund 30.000 Euro Schaden ist bei einem Unfall in der Schramberger Straße am späten Mittwochabend entstanden. Ein 18-Jähriger prallte mit seinem BMW beim Abbiegen in einen Seat einer 25-Jährigen. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Passiert ist der Unfall vermutlich deswegen, weil der junge Mann beim Abbiegen von der B14 in die Schramberger Straße zu schnell war und die Verkehrsverhältnisse nicht richtig im Blick hatte. Er prallte in den Seat der Frau, die ihrerseits von der Schramberger Straße nach links die Auffahrt Richtung B14 nehmen wollte und dort warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau fast vollständig auf die rechte Spur geschoben. Die Fahrerin zog sich dabei nur leichte Verletzungen zu, weil die Airbags auslösten. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich dennoch in eine Klinik. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Die Polizei geht bei beiden Autos von einem Totalschaden aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell