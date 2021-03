Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Leitplanken touchiert (17.03.2021)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, ist auf der Bundesstraße 33 ein Autofahrer durch Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen die linke und rechte Leitplanke geprallt. Auf Höhe des Konstanzer Flugplatzes kam der 69-jährige Fahrer eines VW Golfs nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nach rechts abgewiesen und kollidierte auch dort mit der Leitplanke. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt und das Auto fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell