POL-KN: (A81 Eutingen, Lkrs FDS) Über 50.000 Euro Schaden wegen zu hohem Tempo bei Nässe und Schneefall 17.3.21, 15 Uhr

Eutingen (ots)

Bei einem Bremsmanöver auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb ist ein Mercedes-Coupé-Fahrer am Mittwochnachmittag ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke sowie ein anderes Auto gekracht. Nur wenige Minuten später und ein paar Kilometer weiter krachte es auch auf der Gegenspur. Ein Audi-Cabrio-Fahrer schleuderte in die Leitplanke. Grund in beiden Fällen: eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit der beiden 23 und 19 Jahre alten Fahrer. Plötzlich auftretender Schneeregen, hatte auf diesem Streckenabschnitt für Aquaplaning und Glätte gesorgt. Bei den Unfällen entstand deutlich über 50.000 Euro Schaden an den Autos und den beschädigten Leitplanken. Die beiden Autofahrer bei dem Unfall auf der Fahrspur Richtung Singen wurden leicht verletzt, der Audi-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Wegen den Unfällen kam auf der A81 teilweise bis zu 5 Kilometer Stau in beide Richtungen.

