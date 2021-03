Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Kreis Rottweil) Sprinter rutscht über Verkehrsinsel 17.3.21, 10 Uhr

Oberndorf (ots)

Die Vorboten des wechselhaften Aprilwetters lassen bereits jetzt schon grüßen. Eine deswegen kurzfristig schneeglatte Straße brachte am Mittwochvormittag am Wiesoch-Kreisel einen Mercedes-Sprinter ins Schleudern. Hinzu kam noch ein Fahrfehler des 30-Jährigen am Steuer, weshalb der Transporter über einen Fahrbahnteiler in die Leitplanke rutschte. Der entstandene Schaden an dem Sprinter blieb zwar überschaubar, jedoch musste dieser von einem Abschleppwagen aus dem Bankett gezogen werden. Der Fahrer wurde von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt.

