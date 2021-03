Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 07. März 2021, kam es zwischen 09.15 und 21.35 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec der Marke Gudereit, Modell EC 3. Es handelte sich um ein schwarzes Fahrrad in der Rahmengröße 53 mit sieben Gängen und braunen Satteltaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Zwischen Sonntag, 07. März 2021, 16.00 Uhr und Montag, 08. März 2021, 08.15 Uhr kam es in der Falkenbergstraße zum Aufbruch eines Transporters. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe eines Transporters ein und entwendete aus diesem diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

