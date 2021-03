Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz-Holzhausen) Radler bei Sturz verletzt 17.3.21

Sulz-Holzhausen (ots)

Der Rettungsdienst musste am späten Mittwochabend einen Radfahrer versorgen, der mit dem Fahrrad in der Albstraße gestürzt war. Da der 54 Jahre alte Mann stark alkoholisiert war, veranlasste die Polizei eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Wie es sich herausstellte, waren die Verletzungen nur leichterer Art. Der Radler muss nun mit einer Anzeige rechnen.

