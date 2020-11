Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkohol und Drogen unterwegs Landau in der Pfalz, Schneiderstraße Sonntag, 29.11.2020, 04:05 Uhr

LandauLandau (ots)

Gegen 04:00 Uhr am Morgen wurde ein 34-jähriger BMW-Fahrer aus Landau im Bereich der Schneiderstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In Bezug auf seine Verkehrstüchtigkeit gab er an, dass er am Abend ein Bier konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Aufgrund von zusätzlichen, drogentypischen Auffälligkeiten wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

