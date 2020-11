Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit bekanntem Kennzeichen

EdenkobenEdenkoben (ots)

Am 28.11.2020 gegen 12:45 Uhr kam es an der Kreuzung Staatsstraße/Rhodter Straße zu einem Vorfahrtsunfall. Ein BMW-Fahrer wollte nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersieht hierbei einen 30-jährigen Fiat-Fahrer, welcher die bevorrechtigte Staatsstraße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne seine Personalien mit dem Unfallgegner auszutauschen. Der Fiat-Fahrer konnte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen merken. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell