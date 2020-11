POL-PDLD: Unfallbeschädigter Metallumzäunung in Wörth

Polizeidirektion Landau

Im Zeitraum vom 26.11.-27.11.2020 wurde beim Anwesen Nachtweide 4a in Wörth eine Metalleinzäunung für Mülleimer nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch ein Kraftfahrzeug, welches den Hof des Mehrfamilienhauses verlassen/ bzw. befahren wollte. Entsprechende Unfallfluchtermittlungen wurden im Rahmen der Unfallaufnahme eingeleitet. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail piwoerth@polizei.rlp.de gerne angenommen werden.

