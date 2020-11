POL-PDLD: Ehemann übt Gewalt an Ehefrau und Polizei aus

Polizeidirektion Landau

Ehemann übt Gewalt an Ehefrau und Polizei aus

Edesheim

Am 28.11.2020 gegen 22:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Edenkoben in der Ruprechtstraße in Edesheim auf den Plan gerufen. Ein 34-jähriger Mann soll seiner 37-jährigen Ehefrau auf der Straße mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Danach holte er das 3-jährige gemeinsame Kind aus dem Auto und stürzte mit diesem zu Boden. Anschließend nahm die Frau das Kind wieder an sich und fuhr mit ihrem Auto davon. Der Mann versuchte dem Auto im betrunkenen Zustand hinterherzulaufen. Der Vorfall wurde von einem unbeteiligten Zeugen der Polizei gemeldet.

Aufgrund des aggressiven und alkoholisierten Zustands des Mannes musste dieser durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Bei seiner Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand. Auf der Fahrt zur Dienststelle trat er mehrfach gegen die vordere Rückenlehne des Streifenwagens und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Er versuchte ebenfalls mehrfach seine Mund-Nasen-Bedeckung abzuziehen, um die Beamten anzuspucken. Er beleidigte sie zudem fortwährend auf übelste Art. Auf der Dienststelle weigerte er sich aus dem Fahrzeug auszusteigen, weshalb er mit Kraftaufwendungen durch die Beamten in die Zelle getragen werden musste. Hierbei versuchte er die Beamten erneut mehrfach zu treten. In der Zelle fing er an zu randalieren und verunreinigte diese.

Der 34-jährige wird sich nun wegen mehrerer Straftaten gegen seine Familie als auch gegen die eingesetzten Beamten verantworten müssen. Das Jugendamt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zum Schutz seiner Familie erging gegen ihn eine polizeiliche Verfügung zum Schutz vor Gewalt. Zudem wird seine charakterliche Eignung zum Führen von Fahrzeugen in Frage gestellt, weshalb eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde erfolgt. Die Fahrt- und Unterbringungskosten sowie die Reinigungsaufwendungen werden ihm in Rechnung gestellt.

