POL-PDLD: Mögliche Gewässerverunreinigung durch Teppich

Am 28.11.2020 gegen 14:45 Uhr wurde im Triefenbach in Venningen ein Schaumteppich mit einer Länge von ca. 50-80 Metern gemeldet. Bei der eingeleiteten Substanz dürfte er sich vermutlich um Reinigungsmittel handeln. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen und eine Gewässerprobe entnommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

