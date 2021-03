Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Traktor entwendet

Geilenkirchen (ots)

Auf einen Traktor hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (8. März), 17 Uhr und Dienstag (9. März), 17 Uhr, an der Aachener Straße abgesehen. Sie schlugen die hintere Scheibe des Schleppers ein und entwendeten diesen. Im Zuge der Suche konnte der Traktor von seinem Eigentümer auf einem brachliegenden Feld in der Nähe von Geilenkirchen-Waurichen wieder aufgefunden werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell