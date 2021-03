Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) BMW kommt von rechts 18.3.21, 9 Uhr

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Weil ein Skoda-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr beim Einbiegen in die Lichtenaustraße einen von rechts kommenden 3er-BMW übersehen hat, ereignete sich ein Unfall im Einmündungsbereich. Der 18-Jährige fuhr in der Anliegerstraße "Im Hausteile", von wo er mit seinem Oktavia abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt der 48-jährigen BMW-Fahrerin missachtete. Bei dem Unfall entstand am BMW ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro, am Skoda schätzt die Polizei den Schaden auf 5.000 Euro. Verletzte gab es zum Glück keine. Der BMW wurde abgeschleppt.

