Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201204-1-pdnms Einbruch in eine Scheune, Schwedeneck

Schwedeneck/Kreis Rendsburg-EckernfördeSchwedeneck/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Schwedeneck/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits in der Nacht vom 30.11.20 auf den 01.12.20 wurde in eine Scheune eines Gutshauses in Schwedeneck eingebrochen. Nachdem der /die Täter sich Zutritt zu einem Gebäudeteil verschafft haben, machten sie reichlich Beute. Dazu gehören ein Rasenmähertraktor der Fa. Stiga, ein neuer Hochdruckreiniger sowie eine Motorsense. In einem weiteren Gebäudeteil wurden ein Motorrad in Form einer Vollcrossmaschine der Marke KTM entwendet. Schließlich fan-den der/die Täter noch zwei Motorräder der Marken Buell und KTM. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,-- EUR beziffert. Das Stehlgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen unter Tel.: 04351/9080.

