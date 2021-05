Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in leerstehendes Schulgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schulstraße, Freitag, 21.05.21, 13.00 Uhr - Sonntag, 23.05.21, 18.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 21.05.21, 13.00 Uhr bis Sonntag, 23.05.21, 18.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein nicht mehr genutztes Schulgebäude in Sebexen ein. Der oder die Täter verschafften sich durch eine Nebeneingangstür des Gebäudes gewaltsam Zugang zu dem Schulgebäude und beschädigten im Gebäude eine weitere Tür. Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Beschädigungen sind Schäden in Höhe von ca. 2000,- EUR entstanden. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Schule in Sebexen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

