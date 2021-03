Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Unbekannte brechen in Schulsporthalle ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Montagabend gegen 22 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte unberechtigt Zugang zur Turnhalle der Waldschule in der Walkürenstraße, indem sie die Glasscheibe der Notausgangs-Tür mit Steinen einschlugen. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15oo Euro geschätzt. Ein Anwohner, der das Klirren der zerbrechenden Scheibe gehört hatte, alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen des Streifenwagens und des Hausmeisters, der ebenfalls verständigt worden war, waren keine verdächtigen Personen mehr anzutreffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

