Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch oder versuchter Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Habichtsfang, Mittwoch, 26.05.21, 08.20 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 26.05.21, gegen 08.20 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über verdächtige Personen in der ehemaligen Kurklinik in Bad Gandersheim, im Habichtsfang in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten keine Personen mehr im Gebäude feststellen. Es konnten jedoch zurückgelassene Gegenstände aufgefunden werden, die darauf hindeuteten, dass sich unbefugte Personen in dem Gebäude aufgehalten haben. Im Verlauf der Ermittlungen konnte des Weiteren ein beschädigtes Fenster festgestellt werden, so dass der Verdacht des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen oder ein Hausfriedensbruch vorliegt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zum oben genannten Zeitpunkt im Bereich des Habichtsfangs in Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

