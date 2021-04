Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Theater

Vermutlich über das vergangene Wochenende wurde in ein Theater in der Lörracher Innenstadt eingebrochen. Am Dienstagmorgen, 13.04.2021, wurde die Tat entdeckt. Der oder die Täter verschafften sich über eine Kellertüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Büroräume. Ein Rollcontainer wurde aufgebrochen. Die Einbrecher stahlen mehrere Geldkassetten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-0).

