POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung mit Folgen

Für einen Autofahrer hatte eine Auseinandersetzung mit zwei Arbeitern am Dienstag, 13.04.2021, in Lörrach weitreichende Folgen. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung wird gegen den 23-jährigen Autofahrer auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Gegen 11:20 Uhr war der Autofahrer mit zwei Arbeitern in der Innenstadt aneinandergeraten, da die Straße wegen Kanalarbeiten blockiert war. Er soll einen Arbeiter zwei Mal geschlagen, den anderen weggeschubst haben, als er "freie Bahn" forderte. Der Autofahrer machte sich davon, konnte aber an der Halteranschrift von einer Polizeistreife angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz eines Führerscheines war. Außerdem ergab sich der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest lehnte der Mann ab, räumte aber ein, am Wochenende zwei Joints geraucht zu haben. Eine Blutprobe folgte.

