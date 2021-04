Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Rückwärtsfahren

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen)

Am 13.04.21, gg. 10:00 Uhr parkten eine 63-jährige und eine 58-järige Fahrzeuglenkerin gleichzeitig rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke eines SB-Marktes in der Ringstraße aus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten leicht miteinander so dass ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Gegen beide Fahrzeuglenkerinnen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

