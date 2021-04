Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei zerkratzte Pkw in Hackenstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Im Zeitraum vom 08.04.2021, gegen 20:00 Uhr, bis zum 09.04.2021, gegen 18:00 Uhr, ist es in der Straße Schäferberg in 31188 Holle OT Hackenstedt zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter haben in dem dortigen Wohngebiet innerhalb der Ortschaft zwei geparkte Pkw mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. U.a. wurde hier die Motorhaube, die Dächer und die Frontscheibe der beiden Kia Picantos nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe an beiden Pkw beläuft sich auf insgesamt ca. 1000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

