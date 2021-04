Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Giften - Zeugenaufruf zu Kennzeichendiebstahl

Hildesheim (ots)

Giften, Jeinser Weg (al) In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 10.04.21 in der Zeit von 0 - 10 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter beide Kennzeichen eines in einer Garage abgestellten Mini Coopers entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

