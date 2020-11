Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei polnische Männer mit 1120 Gramm Amphetamin und 200 Gramm Marihuana auf der Autobahn A 3 festgenommen

Kleve - EmmerichKleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagabend, 15. November 2020 um 20:15 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich-Ost zwei polnische Männer (43 und 45 Jahre) in einem in Rastatt zugelassenen 3er BMW. Auf Nachfragen teilten die Männer mit, dass sie sich für einen Tag in den Niederlanden aufgehalten haben, um einen Freund zu besuchen. Während der Befragung vernahmen die Beamten aus dem Fahrzeuginnenraum einen süßlichen Marihuanageruch. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Fußraum der Beifahrerseite eine schwarze Plastiktüte mit 200 Gramm Marihuana und ein Senfglas gefüllt mit 1120 Gramm Amphetaminen. Die Polen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 12.600 Euro.

