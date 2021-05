Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewinn vorgetäuscht und Geldforderung gestellt

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Billerbeck; (Kr.) 27.05.2021; 08:00 Uhr

Am Donnerstag, den 27.05.2021, erhielt ein 70jähriger Anwohner aus Billerbeck einen Telefonanruf einer weiblichen Person, die ihm den Gewinn eines hohen Geldbetrages in Aussicht stellte. Hierfür sollte der gutgläubige Mann aber zunächst eine Guthabenkarte für "Google-Play" im Wert von 500,- Euro kaufen und den darauf befindlichen Code bei einem erneuten Telefonat, der Dame übermitteln. Nachdem dieser erneute Anruf erfolgt war, forderte die weibliche Stimme einen weiteren Geldbetrag in Höhe von 2.500,- Euro. Als der Angerufene den Betrag bei seiner Bankfiliale abheben wollte, machte ihn der dortige Mitarbeiter auf einen möglichen Betrugsversuch aufmerksam. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei, die nach Sachverhaltsaufnahme ein Ermittlungsverfahren gegen die noch unbekannte Anruferin einleitete. Zu einer erneuten Zahlung durch den bereits Geschädigten ist es nicht mehr gekommen. Einen Gewinn hat er nicht erhalten. Personen, die einen ähnlich gelagerten Anruf erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-949780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell