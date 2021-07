Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall bei Aquaplaning

20.000 Euro Schaden blieben nach einem Unfall am Donnerstag auf der B30 zurück.

Die 38-Jährige fuhr gegen 5.30 Uhr auf der B30 in Richtung Laupheim. Durch den Regen herrschte Aquaplaning an der Unfallstelle. Die Fahrerin des VW fuhr zu schnell. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Mit der linken Fahrzeugseite geriet sie in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

