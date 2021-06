Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal-Michelfeld: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Angelbachtal-Michelfeld (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich in der Friedrichstraße, zwischen Friedhofstraße und Spielbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt wurde.

Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Gehweg in Richtung Eichtersheim unterwegs, als er in Höhe des Anwesens Nr. 23 zunächst gegen eine Mülltonne prallte, daraufhin auf die Straße stürzte und gegen ein Auto stieß, das gerade in Richtung Michelfeld fuhr. Der Autofahrer hatte noch vergeblich versucht, auszuweichen.

Der E-Bike-Fahrer wurde verletzt und nach seiner Erstbehandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Noch am Unfallort stellten die aufnehmenden Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Mannes fest. Knapp 2,5 Promille war das Ergebnis. Darüber hinaus stand er auch noch unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme in der Klinik wurde erhoben, um die genaue Alkohol- und Drogenbeeinflussung zu ermitteln. Noch am Abend wurde der Mann wieder aus der Klinik entlassen. Der Sachschaden am beteiligten Auto steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell