Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Betriebsgelände des Wertstoffhofes Helmshagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen, den 25.07.2021 gegen 07:00 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Helmshagen bei Greifswald. Auf dem durch die Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald betriebenen Gelände brannte aufgeschüttetes Holz auf einer Fläche von etwa 50 m x 20 m und einer Höhe von 4 m, wodurch es vor Ort zu einer starken Rauchentwicklung kam. Bei dem Holz handelte es sich um Altholz, welches für eine spätere Verfeuerung maschinell zerkleinert werden sollte. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, waren 120 Kameraden der umliegenden Feuerwehren unter der Führung des Amtes Landhagen im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr aus Greifswald waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bandelin, Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, Greifswald, Gützkow, Hinrichshagen, Jarmen, Koserow, Levenhagen, Passow, Weitenhagen und Wusterhusen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die weitere Brandursachenermittlung übernimmt der Kriminalpolizei Greifswald. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 750,-Euro. Die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

