Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am Montag wurde eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Sporthalle Arngaster Straße festgestellt. Unbekannte Täter besprühten eine Gebäudemauer mit den Tags "TWZ, NIG sowie Flax". Der Tatzeitraum wird auf Anfang April bis zum vergangenen Wochenende angegeben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04451 - 9230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell