POL-WHV: Motorradfahrer nach Vorfahrtsverstoß gestürzt und verletzt - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am 12.04.2021, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Moorweg/Neudorfer Straße ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Alf Romeo der am Unfallort, aus der Neudorfer Straße kommend, nach links in Richtung Bürgermeister-Osterloh-Straße abbog, soll die Vorfahrt eines von rechts kommenden Motorradfahrers, der auf dem Moorweg in Richtung Bürgermeister-Osterloh-Straße unterwegs war, missachtet haben. Der 49-jährige Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß zwar vermeiden, stürzte aber und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw soll die Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel.:04451-9230, in Verbindung zu setzen.

