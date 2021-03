Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Wasserinstallateur erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Trickdieb gab sich am Freitag, 19.03.2021, als Wasserinstallateur aus und verschaffte sich so Zutritt zu einer Wohnung an der Detmolder Straße.

Der vermeintliche Handwerker klingelte gegen 11:25 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin in der Nähe der Straße Am Niederfeld. Der Mann erklärte der älteren Dame, dass er die Wasseranschlüsse und Wasserrohe prüfen müsse, da die Gefahr eines Wasserschadens bestehe.

Die Dame ließ den Mann eintreten. Vorsorglich verschloss sie eine Zwischentür und verhinderte so den Zutritt zu einem Teil der Räume.

Erst dann kam sie der Bitte des falschen Handwerkers nach und ließ das Wasser im Badezimmer laufen. Dabei entfernte sich der unbekannte Mann aus ihrem Blickfeld.

Kurze Zeit später kam er wieder und verließ die Wohnung zügig. Als der Mann gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass er Schmuck aus einer Kommode gestohlen hatte.

Der Täter war zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Sein Gesicht war rundlich und er trug eine blaue Handwerkerweste und Arbeitsschuhe.

Hinweise zu dem Trickdieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell