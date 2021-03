Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gütersloh

Bielefeld (ots)

SB / Bielefeld / Gütersloh - Nachdem gestern in den frühen Mittagsstunden, 20.03.2021, eine männliche Person in einer städtischen Unterkunft in Gütersloh durch Stichverletzungen schwer verletzt wurde, nahm die Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungen auf. Die Polizei nahm einen dringend tatverdächtigen Mann fest.

Eine Zeugin rief aus einer Unterkunft an der Brockhagener Straße gegen 11:39 Uhr bei der Polizei Gütersloh an und meldete einen durch Stichwunden schwerverletzten Mann. Das 36-jährige Opfer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Ein versuchtes Tötungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, so dass die Mordkommission "Ebbe" des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Tobias Beuscher, mit Unterstützung der Polizei Gütersloh, die Ermittlungen aufnahm.

Der Tatverdächtige wurde heute dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Weiter Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell