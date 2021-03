Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Bike und Bier aus Keller gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Einem Einbrecher gelang es, am Mittwoch, 17.03.2021, in zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Finkenbach einzusteigen - Zeugen gesucht.

Der Unbekannte brach zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, die Vorhängeschlösser der beiden Kellerräumen auf. Er stahl ein Pedelec der Marke Zündapp, ein Ladegerät, einen Ersatz-Akku und vier Flaschen Bier.

Wie der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus in der Nähe der Feldstraße gelangte, ist noch unklar.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

