POL-BN: Bonn-Röttgen: Heroin im Verbandskasten - 38-Jähriger vorläufig festgenommen

Ein 38-jähriger Mann, der eine größere Menge Drogen und Bargeld in seinem Auto mitführte, wurde am frühen Freitagmorgen (17.07.2020) in Röttgen vorläufig festgenommen.

Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass ein silberner Ford mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand der Reichsstraße stehe. Zum Feststellungszeitpunkt gegen 01:45 Uhr trafen Beamte der Polizeiwache Duisdorf den 38-Jährigen schlafend in dem Fahrzeug an. Da sich bei der Kontrolle Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum des Mannes ergaben, durchsuchten sie den Ford. Dabei konnten im Verbandskasten etwa 280 Gramm Heroin sowie ca. 15 Gramm Kokain sichergestellt werden. Außerdem fanden die Beamten rund 10.000,- Euro mutmaßliches Dealgeld, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Der 38-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo das Kriminalkommissariat 33 die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen ihn übernahm. Am heutigen Nachmittag wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt.

