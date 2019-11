Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Samstagmittag (02.11.2019) mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige fuhr gegen 13.05 Uhr die Straße Im Elsental bergabwärts in Richtung Kaltental, wobei er plötzlich die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Eine ihm nachfolgende Autofahrerin kam dem Mann zu Hilfe und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, am Rad entstand ein geringer Sachschaden.

