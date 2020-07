Polizei Bonn

POL-BN: Reifenstecher in Wachtberg-Niederbachem unterwegs

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise. In der Nacht zu Donnerstag, 16.07.2020, wurden in Wachtberg-Niederbachem mindestens fünf geparkte Autos beschädigt. An jedem der Fahrzeuge, die auf der Mehlemer Straße in dem Bereich der Hausnummern 4 bis 35 standen, wurde jeweils ein Reifen aufgestochen. Bislang gibt es keinerlei Hinweise zu Tatverdächtigen.

Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 37 in Bad Godesberg um Hinweise.

Wer in der Zeit von Mittwoch, 15.07.2020, 22 Uhr, bis Donnerstag, 16.07.2020, 07:00 Uhr, verdächtige Personen in Niederbachem gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 / 150 zu melden.

