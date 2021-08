Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Zieherdiebstahl in Supermarkt

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter hatten am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 11.30 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Studerstr. in Löffinger einem Kunden die Geldbörse entwendet.

Die Täterschaft hatte aus der im Einkaufswagen befindlichen, unbeaufsichtigten Handtasche unbemerkt den Geldbeutel der Geschädigten herausgezogen und entwendet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt oder der Polizeiposten Löffingen bitten unter Telefon 07651/93360 oder 07654/806060 um sachdienliche Hinweise oder auffällige Beobachtungen im Umfeld des Einkaufsmarktes, welche evtl. im Zusammenhang stehen könnten.

Das Polizeipräsidium Freiburg möchte aktuell nochmals dringend vor Taschendieben rund um Einkaufsmärkte warnen.

Dazu rät die Polizei:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung - möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben sichtbar in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Auf keinen Fall sollte die PIN irgendwo notiert werden - schon gar nicht auf der Bankkarte! Auch nicht im Adressbuch getarnt als Telefonnummer o.ä.

- Sperren Sie bei Abhandenkommen sofort Ihre EC- und Kreditkarten. Die zentrale Rufnummer für Kartensprerrungen lautet: 116 116.

