Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Schmorbrand in Trafostation

Kehl, Goldscheuer (ots)

Ein Schmorbrand in einer Trafostation rief am Dienstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus Kehl auf den Plan. Während der Brand in der Schillerstraße gegen 18:30 Uhr schnell gelöscht werden konnte, fiel der Strom im Bereich Kehl-Goldscheuer kurzzeitig aus.

