Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Eingestiegen

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Der ausgelöste Alarm in einem Gebäude in der `Beuerner Straße` führte die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am späten Dienstagabend zu einem dortigen Lebensmittelmarkt. Dort konnten Zeugen beobachten, wie sich zwei Personen gegen 23 Uhr von dem Gebäude entfernt haben. Während der durch das gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird, wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. Ob zwei kurz darauf in der Nähe kontrollierte Männer im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

