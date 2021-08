Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Hinterzarten: Pedelecfahrer nach Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Hinterzarten

Ein alleinbeteiligter 74-jähriger Pedelecfahrer kollidierte am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 12.00 Uhr, im Bereich Bruderhalde mit dem Bordstein und stürzte in Folge dessen. Der schwer verletzte Mann wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht. Der Fahrradlenker hatte glücklicherweise einen Fahrradhelm getragen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

kj/ms

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell