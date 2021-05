Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210518 - 0594 Frankfurt-Bornheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 17. Mai 2021, gegen 14.00 Uhr, erhielt eine 86-jährige Frau aus Bornheim den Anruf eines angeblichen Sparkassenmitarbeiters. Dieser verwickelte die Frau in ein Gespräch und machte ihr dabei glaubhaft, dass Falschgeld in Umlauf sei und ihre Bargeldbestände auf Echtheit zu überprüfen seien. Als nächstes bewegte der Anrufer sein Opfer dazu, ihm alle Nummern der vorhandenen Geldscheine vorzulesen. Das Gespräch dauerte etwa zwei Stunden. Schließlich wies er die Geschädigte an, das Geld, nach Werten sortiert, in Umschläge zu stecken und es einem "Mitarbeiter" zu übergeben. Das Treffen erfolgte dann in der Valentin-Senger-Straße. Der "Mitarbeiter" würde das Geld zur Polizei bringen und nach dortiger Prüfung, gegen 17.00 Uhr, wieder zurückbringen.

Natürlich meldete sich niemand mehr bei der Geschädigten. Als die Frau erste Zweifel plagten, informierte sie die Polizei. Die Geschädigte büßte auf diese Weise mehrere Tausend Euro ein.

Der Abholer des Geldes wird beschrieben als 30-35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Schwarze, schulterlange Haare, dunkle Augen und Augenbrauen, schmales Gesicht und schmale Nase. Trug eine dunkle Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell