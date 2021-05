Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210518 - 0593 Frankfurt-Bornheim: Frau sexuell belästigt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 19-jährige Frankfurterin befand sich am Montag, den 17. Mai 2021, gegen 19.40 Uhr, in der U-Bahn der Linie 4, von der Haltestelle "Seckbacher Landstraße", in Richtung der Innenstadt. Bereits kurz nach Abfahrt der U-Bahn wurde die Frau von einem Unbekannten angesprochen. Als die Geschädigte auf die Ansprache nicht sofort reagierte, sie trug Kopfhörer, schlug ihr der Unbekannte mit der Hand auf die Innenseite der Oberschenkel. Die 19-Jährige schubste den Mann weg, forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen und wechselte den Sitzplatz. Beim Aufstehen berührte der Unbekannte die Geschädigte am Po. An der Haltestelle "Höhenstraße" verließ der Unbekannte mit zwei weiteren männlichen Fahrgästen die Bahn.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Von normaler Statur mit Dreitagebart und kurzen, schwarzen Haaren. Trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und grau/schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

